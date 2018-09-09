AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 78. İl Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantının ilk bölümünde protokol konuşmaları yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “Partimizde kurumsal bir yapı var. Seçim takvimi açıklanmadan bizlerin teşkilat olarak aday adaylık sürecinde parti kimliğimize ve kurumsallığına uygun hareket etmemiz gerekmektedir. Aday adayı olan arkadaşlardan isteklerimiz var. Bu süreci partimizin geçirmiş olduğu 16 yıllık iktidar kimliğine ve teşkilat disiplinine, kurumsal yapısına herhangi bir zarar getirmeden görevde olan başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızı incitmeden, onları kötülemeden, insan onuruna yakışır hak hukuka riayet eden şekilde sözlerde ve beyanlarda bulunmaları. Özellikle sosyal medya konusunda da hassas davranmalarını rica ediyorum. Zaten rakibimiz yok arkadaşlar. Samsun’da da yok ülkemizde de yok. Kendi içimizde de çeşitli mücadelelere bürünerek rakiplerimizi sevindirmeyelim. Onlara fırsatlar vermeyelim. Hepimiz birbirimize destek olarak bu süreci birlikte götürelim. Yerel seçim sürecinin şehrimize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

“Biz asla birbiriyle yarışanların değil, hizmette yarışanların partisi olduk”

Hizmet için çalıştıklarının altını çizen AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, “Ekim ayının ardından adaylar biraz daha netleşmeye başlayacak. Devam edenler ya da devam edilmeyecekler hakkında yavaş yavaş kararlar alınacak. Sonrasında da partimizin takvimi çerçevesinde aday adayları ve adaylık süreçleri başlayacak. Bunlar bizim en iyi bildiğimiz işler. Bunları yapmakta sıkıntımız yok. ‘Biz asla birbiriyle yarışanların değil, hizmette yarışanların partisi olduk.’ Birbirimizle yarışmak bizim şiarımızda yok. Siyaset, elbette bir yarıştır, bir yerlere aday olmaktır. Biz bunu asla birbirimizle bir yarışa döndürmeden her zaman hizmetlerimiz noktasında tatlı bir rekabeti yaşarız. Ama bunu asla kardeş kardeşe bir yarışa dönüştürmeden başaran bir partiyiz. Bu seçimlerde de tersi olmayacak, aynısı yaşanacak. Bu kez de partimizin kurumsallaşmış kadroları tarafından bu süreç en doğru şekilde yürütülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olması” şeklinde konuştu.

“Türkiye boyun eğmeyecektir”

Yapılan saldırılara boyun eğmeyeceklerini ifade eden Karaaslan, “Bugün, Türkiye olarak bir başka süreç yaşıyoruz. Bundan 700 küsür sene önce kurulan bir hayalin, görülen bir rüyanın, Söğüt için bir bir beylikten bir devlete, bir devletten bir cihan imparatorluğuna yükselişin hikayesi olan o günler sene-i devriyesini yaşıyoruz. Söğüt’ü, Ertuğrul Gazi’yi anarken, bir yandan da izmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu anıyoruz. 100. yılların peşi sıra geldiği, ülkemizin en önemli badireleri atlattığı o yıllardan bugüne 100 yıl içerisinde yeniden hedeflerimizin belirlendiği bir süreç yaşıyoruz. Türkiye olarak, o gün kurulan bir hayalin, Anadolu topraklarında gerçeğe dönüştüğü bu ülkenin, bu günkü liderinin sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşanan problemleri değil, dünyanın içinde bulunduğu ve bugünün en karanlık tarafı olan küresel terör tehdidine karşı dik duruşunun dünyada nasıl yankılandığını izliyoruz. Onun çağrılarıyla birlikte yüz binlerce mazlumun hayatını kurtararak kararların nasıl masaya geldiğine şahitlik ediyoruz. Bugün bizim varlığımız tarihi bir sorumluluktur. Bu tarihi sorumluluğu biz canlı yayınlarda İran Tahran’ra yapılan bir toplantı olarak izlesek de aslında dünyanın bundan sonraki kaderini değiştiren, belki de savaştan çocuğunu korumak isteyen 100 binlerin kaderini belirleyecek denli kararları Cumhurbaşkanımızın liderliği sadece Türkiye için değil, tüm dünya barışı için çok önemlidir. Hiç kimse İstiklal Marşımızın başladığı gibi ‘korkma’sın. Ne tanklara toplara, ne ekonomik saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Bundan sonra da boynumuzu eğmeyeceğiz. Çünkü önümüzde çok güçlü bir liderimiz var” ifadelerini kullandı.

Toplantıda milletvekilleri adına konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise şunları söyledi:

“Bugüne kadar birçok badirelerden geçtik. Partimiz kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreçlerini yaşadık. Olmadı bütün seçimlerde herkesin karşımıza geçtiği bir Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini yaşadık. Bunlar olmadı 7 Haziran seçimlerinde karşımıza çıkan bir yol gördük. Burada başarılı olamadılar. 1 Kasım sürecine ülkeyi taşıdık. Burada olamadı hainler tarafından 15 Temmuz süreci gibi bir süreç ülkemizde yaşatıldı. Ama bunların hiçbiri ülkemize karşı yapılan bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Allah’ın izniyle bundan sonrada olamayacak. Şimdi bütün bu süreçleri yaşayan Türkiye’ye diz çöktüremeyenler ortaya yeni oyunlar koymaya çalışıyorlar ki bunlar dost dediğimiz birlikte hareket ettiğimiz ve iki ülke çıkarlarını korumak adına birçok sözleşmelerine imza attığımız ve uluslararası beraber olduğumuz devletlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun başında kim var Amerika var. Ne için düğmeye bastı. İşte az önce anlattığım hiçbir süreçte başarılı olamadığı için, eskiden hasta adam denilen, merhum rahmetli başbakanın dediği gibi 70 cent’e muhtaç olan bir Türkiye geri dönsün diye yapıyorlar. Eskiden başbakanların IMF’nin kapısını çaldığı bir Türkiye’den ihracatları ve milli gelirlerinin çok çok üzerinde olan bir Türkiye var bugün. Eğitim ve sağlık sektörünün tamamen çöktüğü dönemden ülkeyi ayağa kaldıran hasta adam artık iyileşti, hedefine koşar adım yürüyen Türkiye’ye diz çöktürmeleri gerekiyordu. Bunu girişimleri, operasyonlarıyla başaramayanlar en son adımları ekonomi adımlarıyla hayata geçirerek bizi diz çöktürmeye bir başka tabirle terbiye etmeye, hizaya çekmeye çalışıyorlar. Bu ülke çok badirelerden geçti. Bu ülke çok zorluklar çekti. Allah’a çok şükür ki başımızda liderimiz, başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, işinin ehli kadrolarımız ve yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlamış olduğu avantajlarla bu süreçler çok hızlı şekilde bertaraf edilecektir.”

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe beleye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.