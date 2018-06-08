İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş’i belediyede ağırladı. İlkadım Belediyesi İlkadım Hizmet Binasında bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş’e AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. 24 Haziran seçimleri üzerine devam eden çalışmaların yanı sıra İlkadım Belediyesi çalışanlarını ziyaret eden Keleş, belediye çalışanlarından destek istedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’tan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Keleş, “İlkadım birçok ilden daha fazla nüfusa sahip büyük bir ilçe. Buna rağmen Başkanımız Erdoğan Tok ve ekibinin burada hayata geçirdiği projeler çok başarılı ve örnek projeler. Başkanımızla beraber belediye çalışanlarımızı ziyaret ederek tanışmak istedim ve görüyorum ki bu başarıların arkasında güler yüzlü ve çalışkan mesai arkadaşları yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinde bu çalışmaların karşılığının büyük bir başarıyla alınacağı düşüncesindeyim. Hem bizlere verdiği destek hem de şehrimize kattığı değer için İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş’i makamında ağırlayarak proje ve hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan Tok, “AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş uzun yıllar bürokraside başarılı işlere imza atmış, mevzuat konusunda büyük bilgi sahibi ve kamu işleyişine hakim bir bürokrat. Bu bilgi birikiminin şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Değerli milletvekili adayımıza 24 Haziran seçimlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.