Orhan Kırcalı, “Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. AK Parti güven ve istikrardır” dedi.

Milletvekili Kırcalı, Samsun Merkez, Bafra ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Memleketi Bafra’da ise adeta mitingi andıran bir bayramlaşma programıyla karşılaşan Milletvekili Kırcalı, AK Parti Bafra ailesini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’nin, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getireceğinin altını çizen Kırcalı, “Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız. 16 yıllık AK Parti iktidarımızda toplumumuzun tüm kesimleri ile kucaklaştık. Hiçbir ayırım yapmadan hizmet ettik. Ülkemiz sağlıktan, eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden, ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir. Gezi olaylarını organize edenlere, partimizi kapatmak isteyenlere, 367 krizi çıkartanlara, 15 Temmuz ihanetini yapanlara, siyasi, ekonomik ve terör yolu ile her alandan ülkemize saldıranlara, milletimizi bölmek, Türkiye’mizin yükselişini engellemek isteyenlere aziz milletimiz sandıkta cevabı verecektir” diye konuştu.