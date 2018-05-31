AK Parti’lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağış

AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve beraberindeki partililer bağış için bir kamu bankasına gitti. Hakan Karaduman, işlemlerin aksamaması ve sürecin hızlandırılması için banka yöneticilerinden talepte bulundu. AK Parti İl Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinin oluşturduğu uzun kuyruk nedeniyle bankanın ayrı bölümlerinde işlemler gerçekleştirildi.

İlk bağışı il yönetimi adına İl Başkanı Hakan Karaduman gerçekleştirdi. Ardından ise Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, bağışta bulundu. Daha sonra ise İl Kadın Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için açılan banka hesabına sırasıyla bağış yaptı.

Yapılan bağışın ardından konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “AK Parti İl Teşkilatı olarak bizler bugün üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için tüm arkadaşlarımızla bugün bankaya gelerek bağışta bulunduk. Liderimizin her daim yanındayız” dedi.