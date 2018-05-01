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01 Mayıs 2018 18:29

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir adayı Zihni Şahin

AK Partinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin oldu.

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir adayı Zihni Şahin

01 Mayıs 2018 18:29


AK Parti Samsun İl Başkanlığı, milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i aday olarak göstereceklerini açıkladı.


AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Milletvekilliği adaylığı nedeni ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Bafra Belediye Başkanımız Zihni Şahin’dir. Hayırlı olsun” denildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi yarın olağanüstü toplanarak yeni başkanını seçecek.




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