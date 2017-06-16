Akademik Girişimcilik Sertifika Programı ödül töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TÜBİTAK 1601 Girişimcilik projesi kapsamında, UZEM Turuncu Salon’da 40 akademisyenin katılımıyla 10 gün ve 60 saat süren Akademik Girişimcilik Sertifika Programı yapılan sertifika töreni ile tamamlandı.

Sertifika programının açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, OMÜ’de bu yıl yapılan tüm araştırma, yayın, patent ve girişimcilik çalışmaları ile önümüzdeki yıl üniversitenin, Yenilik ve Girişimcilik Endeksi’nde ilk 50 üniversite arasına tekrar gireceğine inandığını söyledi. Canlı girişimcilik derslerini aynı zamanda OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde (UZEM) video ders olarak kayıt altına aldıklarını ve bu akademik girişimcilik eğitimi uygulamasını tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracaklarını belirten Prof. Dr. Demiryürek, başta UZEM yöneticileri ve teknik uzmanlarına programın yürütülmesi için sundukları alt yapı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Demiryürek, ayrıca tüm sertifika programı eğitmenlerine ve katılımcılara da şükranlarını sundu.

Etkinlikte söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise kendisinin de bir girişimci olduğunu vurgulayarak deneyimlerini paylaştı. Girişimci olarak insanların kendi rahatlarını bozduğunu ancak iş kurduktan ve başarılı sonuçlar aldıktan sonra çok büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Prof. Dr. Kuran, OMÜ’nün artık daha girişimci bir yapıya dönüşmesi için gerekli çalışmaların hızlandığını ve akademik girişimcilik çalışmalarını desteklemeye yönelik projeler yoluyla finans kaynaklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Proje kapsamında girişimciliğin temelleri, iş modellemesi, iş planı hazırlama, proje önerisi hazırlama ve uygulamalı proje yönetimi, yenilik yönetimi, akademik girişimcilik, satış ve pazarlama modülleri; Prof. Dr. Alper Güzel, Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Ömer Andaç, Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Yrd. Doç. Dr. Ece Pişkinsüt Şengüler ve Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) Uzmanı Osman Özkoç tarafından verildi. Ayrıca katılımcıların hepsi kendi iş modellerini ve iş planlarını hazırladı ve sundu.

Programın son günü ayrıca Uluslararası İlişkiler Biriminden Uzman Emine Bol, Esra Derle, Nazan Şimşek ve Hiroko Kawamorita Kesim katılımcılara OMÜ’nün çeşitli Avrupa Birliği Erasmus Plus (+) ve gençlik projeleri ile Mevlana Programı konusunda bilgi verdiler.

Sertifika programı kapsamında tüm katılımcıların iş planı sunumları jüri üyelerince değerlendirildi ve proje pazarında dereceye giren akademisyenlere şiltleri; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Başdanışmanı ve UZEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, UZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Akça tarafından verildi. Başarılı olan katılımcılara sertifikaları; projede aynı zamanda eğitmen olan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Prof. Dr. Ömer Andaç ve TTO Uzmanı Osman Özkoç tarafından takdim edildi.

Proje pazarı sonucu dereceye girenler:

Prof. Dr. Güven Önbilgin “ Tüketici Elektroniği İlk Örnek (Prototip) Geliştirme Merkezi”

Araş. Gör. Umur Ulaş Harman “Drone ile Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme”

Hilal Ay “Aktino Gübre: Mikrobiyal Gübreleme”

Prof. Dr. Ömer Andaç “Sentetik Uyuşturucu Tespit Cihazı”

Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz “Biotik Kene Kovucu İlacı”

Prof. Dr. Sermin Elevli “Harita Analiz Uygulamaları”

Prof. Dr. Müberra Andaç “Bakteri Oluşumunu Azaltan Kumaş”

Hiroko Kawamorita Kesim “OMÜ Entrepreneurship Laboratory (E-Lab)”

Öğr. Gör. Olgun Köksal “Kutu Menfez Yazılımı”

Prof. Dr. Canan Aygün “Bright Vision”