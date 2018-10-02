Akademisyenler belgelerini çocukları ile aldı

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Biniş Takdim Töreni'ne; Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, akademisyenler ve biniş giyen öğretim üyelerinin aileleri katıldı.

“Cübbenin yakası, düğmesi ve cebi yoktur”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç cübbenin önemi ve sembolüne dikkat çekerek, “Geleneksel hâle getirmiş olduğumuz cübbe giyme törenlerinden birinde yine birlikteyiz. Bugün 155 öğretim üyemiz cübbelerini giyecekler. Bu cübbe törenimizde 64 profesör, 42 doçent ve 45 dr. öğr. üyesi cübbelerini giyecekler. Neden cübbe ya da diğer adıyla biniş giyme törenleri yapılır? Üniversitelerin uyguladığı bu tarz gelenekler, bazen yazılı kurallardan daha önemlidir. Cübbenin yakası, düğmesi ve cebi yoktur. Bu bakımdan anlamlıdır. Çünkü insanoğlu yakasız bir gömlekle dünyayı terk edecektir. Genellikle varlıklarını cebine koyar ama cübbenin cebi yoktur ve birilerinin karşısında önünü ilikler ki cübbenin düğmesi de yoktur. Dünyada üç meslek grubu cübbe giyer. Bunlar bilim insanları, yargı mensupları ve din adamlarıdır. Bu meslek gruplarına yüklenen önemin göstergesi olarak cübbe giyilir ve cübbe de önemini kendine yüklenen bu değerlerden alır” dedi.

“Times Higher Education sıralamasında ilk 1001 üniversite içindeyiz”

Konuşmasında OMÜ olarak daha da güçlendiklerinin altını çizen Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2018-2019 eğitim-öğretim yılına 55 bin civarında öğrencimizle başladık. Yaklaşık 2 bin 400'ün üzerinde akademik personel ve tüm çalışanlarıyla 6 bin rakamını bulan bir üniversiteyiz. Her geçen gün amaçlarımız doğrultusunda hızla yol almaya devam ediyoruz. Bu yıl dünyanın önemli değerlendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın (THE) değerlendirmesinde ilk 1001 üniversite içinde yer aldık. İlk defa geçen sene yer almıştık ve tekrar yerimizi korumuş olduk.”

“Bireysel genç girişimci başvuru merkezi hakkını aldık”

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler içinde bireysel genç girişimcilerin başvuru merkezi hakkını aldıklarına da dikkat çekerek, “Artık genç girişimciler OMÜ'de bu başvurularını yaparak fikirlerini hayata geçirebilmek için 150 bin liralık bir başlangıç desteği alabilecekler” açıklamasında bulundu.

“İş yeri eğitimlerini yaygınlaştırıyoruz”

Eğitim ve araştırma alanında da OMÜ'ye yaraşır bir biçimde tüm OMÜ ailesiyle yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Rektör Bilgiç, “Eğitim alanımızda özellikle öğrencilerimizin hayata daha hazır hâle gelmelerini sağlamak adına ‘iş yeri eğitimlerini' yaygınlaştırmaya başladık. Meslek yüksekokullarımızda bu oran yüzde 85'e ulaştı. Yani bu öğrencilerimiz bir yarıyıllarını iş yerinde eğitim alarak değerlendirecekler. Lisans eğitimlerimizde de bazı fakültelerimizde bu uygulamayı başlattık. Uygulamayı gittikçe yaygınlaştıracağız. Çünkü lisans ve ön lisans mezunlarının en büyük sıkıntısı mezun olur olmaz ‘şimdi ne yapacağım?' sorusudur. Doktor, öğretmen ya da mühendis de olsanız bu tedirginlik hep yaşanır. Eğer uygulama alanında yeteri kadar zaman geçirmemişseniz bu kaygı hep yaşanacaktır. Müfredatların yükünü daha hafifleterek bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Müfredatta olmaması gereken bazı dersleri eksilterek öğrenciye daha fazla uygulama zamanı kazandıracağız” diye konuştu.

“Akademik hayatın en önemli anlarından biri”

Biniş Takdim Töreni'nde söz alan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da OMÜ'nün mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün müstesna bir gün. Çünkü akademik hayatta belli anlar vardır. O anları hayatınızda hiç unutmazsınız. İlerde anılarınızı yâd ettiğinizde bugünü her zaman gururla hatırlayacağınıza inanıyorum. OMÜ ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri. Samsun Üniversitesi de yeni kurulan bir üniversite olarak OMÜ‘nün bu başarısını örnek alarak ilerleyecek ve bu yolda her zaman OMÜ'den destek görecektir. Samsun için eğitim kenti denilirdi. Bu söz ikinci üniversiteyle tamamlandı ve taçlandı” dedi.

“Türkiye'nin mücadelesinde çok önemli bir yeriniz var”

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Osman Kaymak ise iyi eğitim almanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Ülkelerin gücü bilim, sanat ve kültürdeki güçleriyle doğru orantılıdır. Karşılaştığımız her sorunun temelinde iyi eğitim alınmamış olması vardır. Sizlere bilim insanı olarak saygı duyuyoruz. Türkiye'nin mücadelesinde sizler çok önemli bir yere sahipsiniz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerle ilim dünyasını ve Türkiye'yi bir adım daha öteye götüreceksiniz. Bu yönüyle yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Bugün bu güzel törende aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. OMÜ'nün öğretim kadrosunun güçlü olması ve Türkiye'de bilim dünyasında adından söz edilen bir üniversite olması sebebiyle, bizlerin gururu bugün bu törende daha da taçlanacak. İkinci üniversitenin açılmasıyla Samsun eğitim kenti olma yolunda hızla ilerliyor. OMÜ'nün, Samsun Üniversitesi ile tecrübesini ve imkânlarını paylaşacağını düşünüyoruz.”

Konuşmaların ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı ve farklı fakültelerin öğretim elemanları büyük ilgi gören müzik performanslarını sergilediler. Ardından 155 öğretim üyesinin biniş töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 155 öğretim üyesine kendi elleriyle binişlerini giydirirken, öğretim üyeleri kendi adlarını taşıyan fidan sertifikalarını ise protokol üyelerinin elinden aldı. Bazı akademisyenler belgelerini çocukları ile aldı.

Biniş Takdim Töreni toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.