Akademisyenler, Kuş Cenneti’ne hayran kaldı

Samsun’da düzenlenen 11. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon toplantısı akabinde, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın misafirleri olan, Türkiye geneli ilahiyat fakültelerinden 150 ye yakın akademisyen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaret etti.

Kızılırmak Deltası’nda mandaları, yılkı atlarını ve kuş türlerini gözlemleyen akademisyenler Türkiye’deki bu zenginliği görmekten oldukça hoşnut kaldıklarını ifade ettiler. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezen akademisyenlere, Kuş Cenneti gözlemevi konferans salonunda sorumlu Cengiz Akyüz tarafından, kuş cennetinin önemini anlatan slayt ve filmler eşliğinde tanıtım yapıldı.

Akademisyenlere Kuş Cenneti’nde eşlik eden Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Kızılırmak Deltası’nın Türkiye ve dünya üzerindeki önemini 150 akademisyene anlatarak, önemli vurgular yaptı.

Daha sonra ilçeye gelen 150 ilahiyat fakülteleri akademisyenlerini, Bafra Öğretmenevinde ağırlayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise bu kadar mühim bir misyonu üstlenmiş bilim insanlarını ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin önemi anlattı.

Bütün bu karşılama ve ağırlamadan duydukları memnuniyeti ifade eden misafir akademisyenler, bu yöreyi gezmenin büyük keyif verdiğini söyleyerek, Başkan Hamit Kılıç’a ve ekibine teşekkür ettiler.