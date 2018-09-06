Akademisyenlerden okul yöneticilerine eğitim konferansları

Samsun Yönetici Akademi kapsamında okul müdürlerine ve müdür yardımcılarına yönelik eğitim, yönetim ve liderlik, okul ve rehberlik konferansları Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Erol Olçok Salonlarında gerçekleştirilecek konferanslar 6-7 Eylül tarihlerinde iki günde tamamlanacak. Konferansların açılışı bugün gerçekleşti. Alanlarında uzmanlaşmış ünlü akademisyenler tarafından verilen konferanslarla yöneticilerin, yönetim ve liderlik becerileri ile rehberlik hizmetlerini tüm yönetim süreçlerinde profesyonel bir anlayışla geliştirmeleri amaçlandı. Konferanslarda akademisyenler alanlarında tecrübelerini ve bilgilerini kurum yöneticileri ile paylaştılar.

Programın açılışında konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Toplumlar, değişime açık olan, sürekli değişim geçiren yapılardır. Okul ve eğitim de bu değişimden fazlasıyla payını almaktadır. Eğer biz toplumsal değişimi sağlıklı bir şekilde anlayamaz, kurgulayamazsak okulun topluma yetişmesi, toplumun beklentilerine cevap vermesi mümkün değildir. Nitelikli eğitim dediğimiz şey de bir anlamda toplumun beklentileriyle, eğitimin çıktılarının örtüşmesidir. Biz o beklentilere ne kadar süratli bir şekilde cevap verebilirsek okulun değişen rolünü, toplumun beklentilerini, eğitim görevlisinden, yöneticisinden ve okulun ortaya koyduğu üründen beklentilerini sağlıklı bir şekilde anlayamazsak, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek mümkün değildir. Bizler, tüm kurumlarımız olarak bu değişim sürecini sağlıklı bir şekilde kurgulayabilmek ve yönetebilmekle sorumluyuz. Bu maksatla ‘Yönetici Akademisi’ diye başladığımız daha sonra ‘Samsun Akademi Faaliyetleri’nin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Programın herkese faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Program açılış konuşmaların ardından konferanslarla devam etti. Prof. Dr. Servet Özdemir tarafından okul müdürlerine yönelik “Eğitim Ekosistemi ve Okul” konulu konferans verildi. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından, “Yönetim Becerileri ve Liderlik” konferansları verildi. Sonrasında okul müdür yardımcılarına yönelik “Eğitimin Türkçesi” adlı konferanslar verilecek. Dr. Esat Şanlı, “Okulda Rehberlik Hizmeti” konferansları verildi.

Konferanslar yarın da devam edecek.