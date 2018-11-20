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Akaryakıt istasyonunda eniştesini bıçaklayan şahıs, ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Samsun’da akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edilip daha sonra da ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edilip daha sonra da ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö.(43), eniştesi Ömer Ü.A.'nın(48) pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., elinde Rambo bıçağı diye tabir edilen 2 adet bıçakla eniştesine saldırdı.


Bu sırada Muhammet Ö. eniştesini elinde bıçak kovalamayı sürdürürken, tesadüfen olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olaya müdahale etti. Polisler silah çıkartıp saldırganı yakalayarak Ömer Ü.A.'yı ölümden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Ü.A. tedavi altına alındı. Ömer Ü.A.'nın 4 yerinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Denizevleri Polis Merkezindeki sorgusu tamamlanan Muhammet Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve savcı tarafından akıl sağlığı ile ilgili rapor almak için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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