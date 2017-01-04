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04 Ocak 2017 12:00

Akaryakıtta alım gücü azaldı

Akaryakıtta alım gücü azaldı

04 Ocak 2017 12:00

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkan Zafer Güler, akaryakıta yapılan zamların tüketicinin alım gücünü düşürdüğünü söyledi.
PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, son zamanlarda akaryakıta gelen zamları değerlendirdi. Akaryakıt fiyatlarındaki zammı dolar artışı ve vergilere bağlayan Zafer Güler, “Tüm dünyada ticari alanlarda bir daralma oldu. Bu akaryakıt sektörüne de yansıdı. 2016 yılı iyi geçmedi. Ekonominin olumsuz tablosu akaryakıt sektörüne de yansıdı. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi tüketicileri olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe tüketicinin alım gücü düşüyor. Bugünlerde motorin 4,60, benzin 5,20 civarında. Bunlar dünya ortalamasının çok üzerinde. Bunda doların yükselmesi etkili oldu. Ham petrol fiyatları da yükseldi. Ham petrol üretimi azaltıldığı için varil 55 dolar civarına çıktı. Bu etkenlerin hepsi fiyatları tetikledi. Tüketiciler eskiden 200 liralık akaryakıt aldığında 50 litre alabiliyordu. Şimdi ise 43 litre alabiliyor. Bu da tüketimi azaltıyor” dedi.

“En pahalı akaryakıt kullanan 5. ülkeyiz”
En pahalı akaryakıt kullanan ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Dünyada en pahalı akaryakıt kullanan 5. ülkeyiz. Bizim önümüzde İngiltere, İrlanda gibi petrole uzak ülkeler var. Biz petrolün dibindeyiz ama bizde de fiyatlar çok yüksek. Motorindeki vergi oranı yüzde 65, benzinde ise yüzde 60 civarında seyrediyor. Son 4 ayda akaryakıta büyük zamlar oldu. Dolar, 2,70’lerden 3,60’lara çıktı. Petrolün varili 35 dolardı, 55 dolara kadar çıktı. Bunlar yükseldikçe vergiler de yükseldi. Vergiler de yükselince akaryakıt fiyatları bugünkü seviyelere çıktı. Fiyatların düşmesi için ya devlet vergileri azaltacak ya da başka önlemler alınacak. Doların fiyatı düşerse akaryakıt fiyatları da düşer” diye konuştu.

“Motorine 90, benzine 1,10 zam yapıldı”
4 ayda akaryakıta büyük oranda zam yapıldığını ifade eden Güler, “4 ay önce dolar 2,70 seviyesindeyken motorinin litresi 3,70 civarında, benzin de 4,10 civarındaydı. Şu anda kadar motorine 90 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Hemen komşumuz Gürcistan’da vergi oranlarının düşük olması nedeniyle fiyatlar bizdekinin yarısı seviyesinde. Motorinin ülkemizdeki rafineri çıkışı 2 lira. Bunun üzerine ÖTV, KDV, nakliye, dağıtıcı-bayi karı da eklendiğinde fiyatlar bu seviyelere çıkıyor. Bugün bayi ve dağıtıcının toplam karı ise 50 kuruştur. 2017 yılında bu koşulların değişebileceğini sanmıyorum. Belki yüzde 10’luk bir düşüş yaşanabilir ama bunun daha da altına düşeceğini zannetmiyorum” şeklinde konuştu.



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