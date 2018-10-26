Akdağ beyaza büründü

Samsun'da havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı Ladik ilçesine düştü. Ladik Akdağ'da kar kalınlığı 8 santime ulaştı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem, ülke genelinde etkili oldu. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına indi. Türkiye'de birçok il beyaza bürünürken, Samsun'da da mevsimin ilk karı Ladik ilçesine yağdı. Perşembe günü etkili olan kar yağışı sonrasında Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 8 cm'ye yükseldi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kar kalınlığının Samsun Akdağ 8, Ordu Çambaşı 20, Amasya Tavşan Dağı 13 ve Tokat Gökal 10 cm olduğu öğrenildi.