Akyüz’den "market" eleştirisi

Samsun Yabancılar Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akyüz, bayram öncesi esnafların durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yabancılar Çarşısı esnafının Ramazan Bayramı’na hazır olduğunu belirten Ali Akyüz, “Bu bayramda iyi işler bekliyoruz inşallah. Çünkü senelerdir bayağı bir hayal kırıklığı yaşadık. Hele 15 Temmuz’dan sonra işlerimiz tamamen felç olmuş durumda. İnsanlar para harcamıyor. Bu durum bizi oldukça sıkıntıya soktu" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız adeta borç batağında"

Birçok esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğine dikkat çeken Akyüz, "Bu devletin vermiş olduğu KOBİ’lerden esnaf arkadaşlarımızın yüzde 90’ı yararlanamadı. Ama biz yine de bu bayramdan umutluyuz. Tüm esnaflar olarak bir atak yapacağız bu bayramda. Şuan ticari olarak Yabancılar Çarşısı’ndaki iş potansiyeli çok düşük. Esnafımız adeta borç batağında. Bugün bir esnaf arkadaşımız kredi borcunu ödeyebilmek için başka bir krediye başvuruyor. Krediyle kredi borcu kapatır duruma geldik. Biz esnafları kalkındıracak ve destekleyecek çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Devletimizden bu konuya el atmasını istiyoruz. Yoksa küçük esnafın durumu oldukça vahim” diye konuştu.

"Herkes işini yapsın"

Büyük marketlerin mahalle aralarına kadar girmesinden de şikayet eden Akyüz, “Bugün her sokakta her mahallede en az bir tane büyük market var. Bu marketlerde bardak, çorap, ayakkabı, kıyafet ve hatta terlik bile satılıyor. Bu nasıl markettir, herkes işini yapsın. Bir market terlik satar mı? Allah aşkına. Büyük ihtimalle yakında artık marketlerde doktor da bulunur ilaç da. Büyük marketlerin açılması bizi müthiş derecede etkiledi. Üzerimize giydiğimiz giysiye kadar her şey marketlerde satılırsa benim esnafım ne yapacak” şeklinde konuştu.