Al-Bassam’dan işbirliği mesajı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Ordu’da düzenlenecek olan 2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi için Türkiye’ye gelen Arabistan’ın Cidde kenti Ticaret Odası Başkanvekili Zaid Bassam Al-Bassam, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak kente geldi. Aynı zamanda Cidde’nin de en büyük iş adamlarından ve yatırımcılarından olan Zaid Bassam Al-Bassam, ilk kez geldiği Samsun’a hayran kaldığını söyledi.

Samsun’a hayran kaldı

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette konuşan Al-Bassam, işbirliği fırsatlarına da değindi. Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaid Bassam Al-Bassam, “Samsun’u çok duymuştum ama gelmeye fırsatım olmamıştı. Çok zamandan beri kentinizi ziyaret etmek istiyordum. Programım Ordu iliydi ama Samsun’a gelmeden gitmek istemedim. Bu güne nasip oldu. Samsun, duyduğumdan ve tahminimin üzerinde, gerçekten çok güzel bir şehir. Bildiğiniz gibi İki ülke arasında çok eski tarihlere dayanan bir dostluğumuz var. Bizler hem din kardeşiyiz. Türk kentlerini ziyaret ederken çok gurur duyuyoruz. Ekonomik olarak da iki arasındaki ilişkilerin daha da büyümesini istiyoruz. Türkiye potansiyeli olan kardeş bir ülke. Arabistan’da sizler için büyük fırsatlar var. Bugün de sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir fırsat sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizi artırmamızın her iki ülkeye de büyük fayda sağlayacağı inancındayım. Özellikle turizm ve inşaat alanlarında işbirliği yaratabiliriz. Bunu başarabiliriz. Sizleri de hem Mekke’ye hem de Cidde’ye davet ediyorum” dedi.

Murzioğlu: "Bölgenin incisi Samsun"

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kent ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında Al-Bassam’ı bilgilendirdi. Konuşmasında Samsun’u, bölgenin incisi olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Karadeniz çanağının en büyük kenti Samsun, dört ulaşım aksına sahip Türkiye’nin üç şehrinden bir tanesi. Samsun otomotiv yan sanayinden tekstile, metalden mobilyaya, bol ürün çeşidinin üretildiği bir şehir. Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle de lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Bu konumunu iyi değerlendirmek adına Avrupa Birliği’nden aldığımız destekle yaptığımız Lojistik Köyümüz bulunuyor. Aynı zamanda Samsun, Türkiye’nin sağlık yatırımları anlamında önemli bir merkez olması nedeniyle ’sağlık turizmi’ açısından da ciddi bir potansiyele sahiptir. Başta Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere tedavi amaçlı olarak kentimizde pek çok misafir ağırlıyoruz. Bunların yanında, kentimizin turizm alt yapısı da gelişmiş durumdadır. Kentimiz, lüks ve temiz otelleri, restoranları, kafeleri ile şehrimizde önemli turizm hizmetlerine ekonomik fiyatlarla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yatırımlarınıza her zaman kapımız açık. Bu konuda sizlere destek olmaya hazırız" diye konuştu.

Turizm potansiyeli her geçen gün gelişiyor

Samsun’un turizm olanakları ve potansiyeliyle Arap turistler için velinimet olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Samsunumuz son yıllarda turizm alt yapısında önemli bir gelişim sağladı. Karadeniz’in en büyük ve en gelişmiş şehri Samsun’da turizm potansiyeli sürekli gelişim içinde. Şehrimiz, sahip olduğu doğal turizm alanları, yaylaları, sahilleri, termal tesisleri, gölleri ve şelaleleri ile muhakkak görülmesi gereken kentlerden biri konumunda. İlimizde geniş yatırım alanları mümkündür. Özellikle yabancı yatırımcılara destek olma konusunun bizim en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanan odayız. Turizmde daha çok pay almak için Arabistan’la direkt uçak seferlerinin başlaması için THY’ye müracaatta bulunduk. Siz de oradan bu konuyu takip ederseniz çok memnun oluruz. Umarım bu ziyaretler, işbirliğimiz adına önemli kapılar açar. Biz de oda olarak işbirliğinin artırılmasına gereken desteği vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zaid Bassam Al-Bassam, Arabistan kültüründe önemli yere sahip Mişllah adı verilen kıyafet hediye etti. Murzioğlu da kendisine edilen kıyafeti giyerek Al-Bassam ile birlikte objektiflere poz verdi.