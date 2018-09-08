Alacak-verecek meselesi yüzünden eski patronunu tüfekle vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen Ayhan Y., eski çalıştığı iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle eski patronu Selami O.’ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Selami O., bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, tedavi altına alındı.

Şüpheli Ayhan Y. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.