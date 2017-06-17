Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle 3290’ıncı Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bekçi olarak görev yapan F.A. ile A.O.K. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda belinden silahını çıkartan F.A., birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden bazıları sitede bulunan bir evin camlarına isabet ederken, bir mermi ise A.O.K.’ya isabet etti. Kurşunla sol ayağından yaralanan A.O.K., olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerinin çalışmaları sonucunda silahla yaralama olayı zanlısı site bekçisi F.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 6 ay önce de iki şahıs arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.