"Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi" projesi çalışmaları

Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programı kapsamında Proje Koordinatörü ve Yetkilisi Şule Türlek tarafından hazırlanan "Alaçam Kadın Mesleki Eğitim Merkezi" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

OKA Proje Uzmanı Mustafa Özgür Töngel danışmanlığında, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Alkan ve belediye proje ekibinin de katıldığı değerlendirme toplantısı Alaçam Belediyesi Toplantı Salonunda yapıldı. Japonya Büyükelçiliği proje detaylı değerlendirme uzmanları ile gerçekleştirilen görüşmede proje detayları ve proje alanı hakkında bilgi verildi. Toplantı sonrası projenin uygulanacağı alanları gezen heyet görüşme ve değerlendirmelerin 2019 Ocak ayına kadar devam edeceğini ifade ettiler.