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17 Haziran 2017 02:46

Alaçam Kaymakamlığından gazilere ve şehit ailelerine iftar

Alaçam Kaymakamlığı tarafından Geyikkoşan Öğretmenevinde gazilere ve şehit ailelerine iftar verildi.

Alaçam Kaymakamlığından gazilere ve şehit ailelerine iftar

17 Haziran 2017 02:46


Kaymakam Oğuz Alp Çağlar yaptığı konuşmada, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin sağlanması sırasında gazi olanların haklarının asla ödeyemeyiz. Şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de ardına kadar sizler için açıktır” dedi.


Alaçam Yeniden Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanan Atatürk portresi Kaymakam Oğuz Alp Çağlar’a hediye edildi.


Gaziler ve şehit aileleri için düzenlenen iftara ayrıca, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Cumhuriyet Savcıları Aziz Kocaağa, Emre Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, Başhekim Dr. Radi Şen, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ali Şengül, CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri, meslek kuruluşları ve muhtarlar katıldı.




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