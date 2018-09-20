Alaçam'da Ahilik etkinliği

Samsun Alaçam Kaymakamlığı, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alaçam Belediyesi destekleriyle "Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi.

Alaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Sanayi Sitesinde toplanan esnaflar arabalarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri 500 araçlık konvoy halinde Samsun-Sinop karayolu, Bafra Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi ve Beşyol mevkisini dolaşarak Cumhuriyet Meydanı'na davul-zurna eşliğinde geldi. Burada halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Motosikletli gençlerin gösterisi ise etkinliğe renk kattı.

Programın açılışında Okul Müdürü Abdulkerim Açıkgöz ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz birer konuşma yaparak Ahiliğin öneminden bahsetti.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler yaptığı konuşmada, “Ahilik geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz. Her sene daha iyisini yaparak ileriki senelerde halkımıza, esnafımıza yansıtmaya çalışacağız” dedi.

Belediye Başkanı hadi Uyar, “Sanatkarlarımızın kalfalara ve çıraklara verdikleri maharetlerle, el sanatları ile mesleği gelecek olarak yaptıkları çalışmaların en güzel örneklerini Osmanlı'dan beri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren yenilikler yaşıyoruz. Her şeyin en güzelini nasihat etmişler. Bizler bu nasihatlerden mutlak surette pay almalıyız” şeklinde konuştu.

Alaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şed kuşatmayı anlatan tiyatro gösteriminin ardından Alaçam'da 45 yılı aşkın süre esnaflık yapmış olan saatçi Nihat Mete, terzi Salih Büyükkal ve marangoz ustası Ahmet Acar'a plaket verildi. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi. Program Ahilik pilavının ikramıyla son buldu.

Programa ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, sanayi esnafları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.