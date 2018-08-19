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19 Ağustos 2018 11:40

Alaçam’da alkollü sürücüde silah ele geçirildi

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri durdukları araçta 1 adet silah ve esrar maddesi ele geçirildi.

Alaçam’da alkollü sürücüde silah ele geçirildi

19 Ağustos 2018 11:40


İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 27 KG 324 plakalı otomobili takibe alarak Lise Caddesi’nde durdurdu. Araçta bir adet Gloc marka silah ve silaha ait şarjör ele geçirildi. Hakkında daha önceden de adli kontrol kararı bulunan otomobil sürücüsü S.C(29) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Alınan arama kararıyla yapılan üst aramasında 1.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü S.C’nin yapılan alkol muayenesinde de 2.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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