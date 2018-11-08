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Alaçam'da “En Güzel Zaman Seninle Geçendir” sergisi

Samsun’un Alaçam ilçesinde “En Güzel Zaman Seninle Geçendir Projesi" kapsamında Görsel Sanatlar Atölyesinde gençler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler sergiledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde “En Güzel Zaman Seninle Geçendir Projesi" kapsamında Görsel Sanatlar Atölyesinde gençler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler sergiledi.


Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, "Gençlik Merkezi faaliyetleri çerçevesinde 'En Güzel Zaman Seninle Geçendir Projesi' kapsamında Görsel Sanatlar Atölyesinde gençlerimizin yapmış oldukları bir birinden güzel eserler ile burada bir tanıtım yapıyoruz. Gençlerimizin hem zamanları değerlenmiş oluyor hem de sanat olarak kendileri için bir fırsat doğuyor" dedi.


Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Güney, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan tarafından serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından sergi gezildi.

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