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01 Aralık 2017 17:12

Alaçam’da Engelliler Günü kutlaması

Alaçam Engelliler Derneği tarafından 3 Aralık Engelliler Günü erken kutlandı.

Alaçam’da Engelliler Günü kutlaması

01 Aralık 2017 17:12


Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program kapalı spor salonunda devam etti. Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonunda devam eden etkinliğe, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, Alaçam Engelliler Deneği Başkanı Vahide Topal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Programda konuşan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, “3 Aralık Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin her alanda özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her tür imkan sunulmaya çalışılmaktadır. Engellilik alanındaki sorunlar sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlardır. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunarak temel hak ve özgürlükler konusunda vatandaşlara daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını artırma konusunda hizmet sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirimizi anlayarak yaşayabilmek en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı, sorumluluğu arttırması temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.


Program boyama etkinliği, modern dans gösterileri, bocce müsabakası, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve plaket takdiminim ardından sona erdi.




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