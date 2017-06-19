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19 Haziran 2017 22:58

Alaçam’da engelliler iftarda buluştu

Samsun Alaçam Engelliler Derneği iftar ve dayanışma yemeğinde üyeleriyle buluştu.

Alaçam’da engelliler iftarda buluştu

19 Haziran 2017 22:58


Düzenlenen iftarda konuşma yapan Alaçam Engelliler Deneği Başkanı Vahide Topal, “İftar yemeğinde siz misafirlerimizle engelliler olarak bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Derneğimizin etkinliklerine katılan sizlerin Alaçam Engelliler Derneği’nin yanında olduğunuzu bilmek bizleri son derece mutlu ediyor. Her geçen gün hem üye sayımızda hem de engelliler adına yaptığımız faaliyetlerde ciddi bir artış var. Derneğimizi yaşatmak hepimizin görevi. İnşallah Ramazan’dan sonra da etkinliklerimiz devam edecek, bu birlikteliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


Program sonunda Engelliler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi Pelitbükü Mahallesi’nden Mustafa Duman ve Doyran Mahallesi’nden Selman Ceylan’a akülü araba verildi.


İftar ve dayanışma yemeğine Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, AK Parti ilçe Başkanı Av.Ali Şengül, Omurilik Felçliler Derneği Başkanı İsmail Tabak, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkanı Recep Köksal, Bafra Ortopedik Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.




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