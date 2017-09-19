Alaçam’da Gaziler Günü kutlandı

Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, daire amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı

Tören, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Hadi Uyar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Bekdemir tarafından yapıldı.

Bekdemir, “Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, tutkalıdır. Olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. Milletlerin iç dinamiğidir. Güç kaynaklarıdır. İşte bu değerlerden bir tanesi de gaziliktir” dedi.

Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Raif Karatepe, “19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden malul gazilerin şeref günüdür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde görev yapmış olan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" şeklinde konuştu.

Gaziler Günü hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.