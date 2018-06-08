Alaçam’da gaziler ve şehit ailelerine iftar

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, iftar sonrası İlçe Müftüsü Mehmet Süsün tarafından şehitler için dua edildi.

Şehit ve gazilerin devlete en büyük hizmeti yapmış insanlar olduklarını söyleyen Kaymakam Çağlar, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin sağlanması sırasında gazi olanların haklarının asla ödeyemeyiz. Geride bıraktıkları yakınlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılamak görevimizdir. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden şehit ve gazi aileleri ise Kaymakam Çağlar’a teşekkür ettiler.

Yemeğe ayrıca Belediye Başkanı Hadi Uyar, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Başhekim Dr. Radi Şen, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire amirleri, meslek kuruluşları ve muhtarlar katıldı.