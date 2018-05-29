Alaçam’da İstanbul’un fethi kutlandı

yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlama, Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı. Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Daha sonra okulun öğrencisi tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necla Elibol yaparak şunları söyledi: "Sultan Mehmet Han çocukluğundan beri hayalini kurduğu fetih için hazırdı. Herkes el birliği ile ’Kutlu fetih’ için harıl harıl çalışmıştı. Ancak Sultan Mehmet’in başaramayacağını düşünenler de vardı. Sultan Mehmet ’Ya ben İstanbul’u alırım, Ya İstanbul beni!’ diyerek kararını çoktan vermişti" dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten kompozisyonlar, şiirler okundu, Okul öğrencilerinden oluşan koro mehter marşları söyledi. Program, okulda İstanbul’un Fethi Haftası etkinlikleri içerisinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesi ile sona buldu.

Programa Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan Vekili Aşkın Cansız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şube Müdürleri Ömer Şener ve Fatih Mehmet Öztürkçe, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.