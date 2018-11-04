Alaçam'da köy ürünleri pazarı açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 kırsal mahallenin ürünlerinin satılacağı Alaçam Köy Ürünleri Pazarı açıldı.

Samsun-Sinop karayolu üzerinde 4 bin 500 metrekarelik alanda köy ürünlerinin satılacağı pazarın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğden Karaaslan, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik hizmet üretmeyi. Biz bugün biliyoruz ki o hizmetleri üretirken dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da açmakla bugün Alaçam'ın Gökceboğaz köyündeki çok güzel olacak yöresel ürünler pazarını açmak arasında hizmet bir yelpazedir" dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar'ın açılış konuşmasının ardından konuşan Samsun Büyükşehir Beldiye Başkanı Zihni Şahin ise, “Samsun'da turizm her gün artarak gelişiyor. Belediyelerin, milletvekillerimizin sadece AK Parti değil, diğer partilerin de destekleriyle, bütün sivil toplumun katkılarıyla ilimizi her alanda tanıtmak zorundayız. Hem tarihi coğrafi güzelliklerimizle, kültürel zenginliklerimizle beraber büyük bir turizm potansiyeline sahibiz. Bunu hayata geçirecek, güçlendirecek, geliştirecek olan da bizleriz. Samsun olarak hedef tarımda katma değeri nasıl artırırız ekonomik anlamda, sanayideki gelişmelerin yanında üçüncü olarakta turizmin ekonomik anlamda bir katma değer katacağına inanıyorum. Bu anlamda çalışmalarımız devam ettiğinde Samsun turizmde de hak ettiğini alacaktır"diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, “İnsanlarımız organik ürünlere yöneliyorlar, bunu arıyorlar. Bir yere gittiklerinde o yörenin ürünlerini arıyorlar. Alaçam'ın tanınmasına büyük katkı yapacak. Hep şunu söylüyoruz; Samsun ortak aklı oluşturduğu zaman çok daha güzel şeyler yapacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Köy Ürünleri Pazarı'nın açılışı yapıldı. Açılış sonrası köy ürünlerinin satıldığı pazarı gezen protokol üyelerine Alaçam'ın meşhur yiyeceği keşkek ikram edildi. Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.