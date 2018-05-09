Alaçam’da öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Öğrenciler fuarda birbirinden ilginç araştırma projelerini, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, kendi programladıkları robotik projelerini, kendi tasarladıkları ve 3 boyutlu yazıcıda yazdırdıkları ürünlerini sergiledi.

Okul Müdürü İsmail Karaçeşme yaptığı açılış konuşmasında, “Ülkemiz biz eğitimciler ve eğitimi alan öğrencilerimizden çok şey bekliyor. Beklenti yüksek ve sorumluluğumuzun da farkındayız. Öğrencilerimiz sene başından beri araştırdılar, çalıştılar ve yüzlerce fikir arasından başarıyla sonuçlandırdıkları 20 projeyle bugün karşınızdalar. Bir yıllık çalışmalarının ürünlerini bugün sizlere sergileyecekler. Onların heyecanına ortak olalım, onlara destek olalım. Onlara inanalım. Bu öğrencilere dikkatle bakalım. Biz inanıyoruz ki burada geleceğin mühendisleri, geleceğin bilim insanları var. Gelecek burada” dedi.

Öğrenciler adına konuşma yapan 8/C sınıfından Betül Bedir, “ ‘Merak ederseniz öğrenirsiniz’ dedi öğretmenlerimiz. Merak isimli bir pencere açtılar bize. O pencereden baktık çevremizde olan biten her şeye, yaşadığımız problemlere ve sebeplerine. Problemi şikayet eden değil çözüm üreten bireyler olma yolunda gayret ettik. Araştırdık, sorguladık. Biz ne yapabiliriz dedik. Problemleri çözmek için bir sürü fikir ürettik ve bu fikirlerimizi tek tek denedik. Bugün size başarıyla sonuçlanan 20 deneyimizi sunacağız. Fakat aslında biz binlerce deney yaptık, binlerce şey öğrendik. Robotları öğrendik, 3 boyutlu tasarım yapmayı ve 3 boyutlu yazıcıdan baskı almayı öğrendik. Annelerimize Anneler Günü hediyelerimizi kendimiz tasarlayıp ürettik. Bizler bu sene yazılım ve programlamanın temellerini öğrendik. Önümüzdeki senelerde üzerine ekleyecek ve kendimizi geliştireceğiz. Bir hayalimiz var. İnşallah bir gün kullandığımız telefonları, akıllı arabaları, uçakları, fabrikalardaki robotları, uzaya fırlatılan uyduları biz programlayacağız” şeklinde konuştu.

Protokol tarafından açılışı yapılan fuara gün boyu yoğun katılım oldu. Geleceğin kaşifleri bir yıllık çalışmalarının ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca ziyaretçiler Teknoloji Tasarım Sergisi, Görsel Sanatlar Sergisi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Emin Kınay’ın fotoğraf sergisini de gezdi.

İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Şenyurt, Sergiye Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.