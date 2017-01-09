Alaçam’da Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri

Samsun Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Alaçam Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüşe Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Soner Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Ertan Baş, İlçe Müftü V. Murat Öztürk, Alaçam Öğretmenevi ASO Müdürü Ahmet Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dursun Uz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Atasoy, Alaçam Doğa Sporları Gurubu Üyeleri, Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş Alaçam Gençlik Merkezinden başlayıp Sivri Tepe’de sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Hadi Uyar ve İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar tarafından günün anlam ve önemi belirten birer konuşma yapıldı. Başkan Uyar konuşmasında, "Bugün bu yürüyüşle gerçekleştirdiğimiz anma gününde bundan yüz iki yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda şehit düşen ecdadımızın bizlere bıraktığı iz ve tefekkürün yeniden yaşatılmasıdır. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve onları hafızalarımızda sürekli diri tutmalıyız. Sarıkamış yüzyılın unutulmaması ve daima hayırlı ve dua ile anılması gereken bir kahramanlık vesikasıdır. Başta Sarıkamış şehitlerini üstünde nefes aldığımız yaşadığımız bu vatan toprakları için can vermiş tüm şehitlerimizi ve özelikle de 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz" dedi.

Şehitler için yapılan duanın ardından Alaçam Belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunarak anma programı sona erdi.