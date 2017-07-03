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03 Temmuz 2017 09:53

Alaçam’da Tek Kurşun, Trap ve Tabanca Yarışması

Samsun’un Alaçam ilçesinde Geleneksel Doğal Hayatı Koruma Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından "Tek Kurşun, Trap ve Tabanca Atış Yarışması" düzenlendi.

Alaçam’da Tek Kurşun, Trap ve Tabanca Yarışması

03 Temmuz 2017 09:53


Alaçam Doyran Mahallesi Çamlık mevkisinde düzenlenen yarışmaya çeşitli bölgelerden yarışmacılar katılarak yarıştılar. Doyran Mahallesi Çamlık mevkisinde çeşitli bölgelerden gelen federasyon ekibi ve avcılar çadırlarını kurdular. Avcılar hem bölgeyi tanıdılar hem de atış yapılacak olan yerlerde deneme atışları yaparak ertesi günü kendilerini hazırladılar.


Alaçam Doğal Hayatı Koruma Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından sponsorluğu yapılan yarışmalar tek kurşun, trap ve tabanca atışları yapıldı. Bayanlarda trap atışlarında dereceye giren İlhan Akkaya birinci, Bensu Atabay ikinci, Melike Yiğit üçüncü oldu. Tabanca atışında Muhammet Coşar birinci, Harun Uza ikinci, Aydın Delen üçüncü oldu.


Alaçam Doğal Hayatı Koruma Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Bayram Güner, "Sportif bir faaliyet çerçevesinde, hobi olarak avcılık ve atıcılığa meraklı olan vatandaşlarımızı derneğimiz olarak düzenlediğimiz etkinlikle bir araya getirdik. Atış yarışmamıza avcı ve atıcılarımızın ilgisi son derece güzeldi. Hem ilçemiz hem de çevre ilçe ve illerden gelen misafirlerimiz organizasyonumuzdan son derece memnun ayrıldı. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz atışlarımızda inşallah bundan sonrada bu tür etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceğiz” dedi.


Tek Kurşun, Trap ve Tabanca Yarışması’na Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutamı Murat Şenyurt, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ali Şengül ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.




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