Alaçam’da yılsonu sergisi

Serginin açılışında konuşan Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih İleri, ”Önceden 7 den 70’e olan Halk Eğitimi kursiyer kavramı artık 4 yaşından başlayıp 80 yaş üzerine çıktı. Yaygın eğitim kapsamında 3 bin 300 çeşit kurs açıldı. Açılan kurslarda bin 187’si kadın, bin 16’sı erkek olmak üzere 2 bin 203 kursiyere eğitim verildi” dedi.

Türkiye genelinde 900’den fazla Halk Eğitimi Merkezlerinde yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin yapılan çalışmaların önemini dile getirerek, Halk Eğitim kurslarını destek veren İŞKUR Müdürlüğüne teşekkür etti.

Halk Eğitim çalışmalarının çok geniş alanda kadın erkek her vatandaşa hitap ettiğini, 2 binden fazla kursiyerin yarısının kadın yarısının erkek olduğunu ifade eden Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Alaçam’ın en büyük okulu olan Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yapılan eserlerin internetten satışı yapılarak aile ekonomisine katkıda bulunulabileceğini söyledi.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde wushu ve tekvando gösterileri ve yıl içerisinde kursiyerler tarafından yapılan çocuk giysileri çocuk mankenler tarafından sergilendi.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler yapıldı. Cumhuriyet İlkokulu folklor ekibinin Artvin yöresi oyunları izleyicilerden büyük beğeni aldı. Çocukların gösterisinin ardından serginin açılışı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen açılışa ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Emniyet Amiri Kenan Bıyık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Bafra İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.