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17 Temmuz 2018 17:30

Ali Kale Turistik Tesisleri’ne ziyaretçi akını

Bafra Belediyesinin sosyal tesislerinden biri olan Ali Kale Turistik Tesisleri bu yaz her yaştan Bafralı’nın en sık ziyaret ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Ali Kale Turistik Tesisleri’ne ziyaretçi akını

17 Temmuz 2018 17:30


Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı uzak yerlerde serinleme fırsatı bulamayan ilçe sakinlerinin ilk tercihi, Ali Kale Turistik Tesisleri olarak göze çarpıyor. Hizmete girdiği yıllardan itibaren her daim ilçe ve yöre sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Ali Kale Turistik Tesisleri, bu yaz da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bafra Belediye ekipleri tarafından her türlü hijyen ve güvenlik önemlerinin alındığı yüzme havuzuna özellikle çocukların ilgisi dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde ayrıca çocuk oyun alanı da yer alıyor. Toplu yemeklerin verilebildiği tesis, akşam saatlerinde ise şehir yoğunluğundan uzaklaşarak sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen Bafralılara hizmet veriyor.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Baframız için oldukça önemli bir hizmet noktası olarak değerlendirdiğimiz Ali Kale Turistik Tesislerimizin saygıdeğer halkımız tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmasından ve ilk tercihi arasında yer alması bizleri mutlu ediyor. Onların huzurlu bir ortamda günün yorgunluğunu atmaları için her türlü önlemleri almış bulunuyoruz. Tesislerimize gelen tüm ziyaretçilerimiz bizim için müşteri değil misafirdir” dedi.


Tesisler bünyesinde bulunan yüzme havuzu; Pazar, Pazartesi, Salı erkeklere, diğer günlerde ise kadınlara saat 10.00 ve 16.00 arası hizmet veriyor.




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