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25 Aralık 2017 09:28

Alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yaşlı kadın yakalanınca çaldıklarını teslim etti

Samsun’da alışveriş merkezindeki kalabalıktan istifade eden yaşlı kadın, çaldıklarını koynuna koyarak kızı ile alışveriş yapıp ayrıldığı sırada iş yeri önünde çalışanlar tarafından yakalanınca çaldıkları ürünleri teslim edip olay yerinden ayrıldı.

Alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yaşlı kadın yakalanınca çaldıklarını teslim etti

25 Aralık 2017 09:28


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Öğretmenevi karşısında bulunan Vizyon Alışveriş Merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezi kapatılacağından bütün ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı. Samsunlular indirimi haber alınca alışveriş merkezine hücum etti ve ihtiyaçları olan indirimli ürünlerden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Alışveriş merkezinin içinde kasaya ödeme yapmak için uzun kuyruklar oluştu. Yaşlı bir kadın ile kızı alışveriş merkezinde bazı ürünler satın almak için alışveriş sepetine koyup kasa için kuyrukta beklemeye başladı. Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri hırsızlık yaptıklarını fark edip takibe başladı. Anne ile kızı satın aldıkları ürünlerin parasını verip alışveriş merkezinden ayrılmak için dışarı çıktıkları bir sırada alışveriş merkezinin müdürü Ferit Katar, onlardan çaldıkları ürünleri vermelerini istedi. Bu sırada annesinin yanındaki kızı bir şey çalmadıklarını söyleyerek tepki gösterirken, yaşlı kadın ise çalıp montunun iç cebine koyduğu 2 adet kuş biblosunu cebinden çıkartıp alışveriş merkezinin müdürü Ferit Katar’a teslim etti. Yaşlı kadın ve kızı müdürün "Polisi bekleyin" sözleri üzerine tepki göstererek olay yerinden ayrıldılar.




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