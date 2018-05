Almanya’da yaşayan Türklerden TSK’ya bağış

Almanya Hildesheim Selimiye Merkez Camisi Kadın Kolları Camisi altında bulunan mutfakta yaptıkları lahmacunları ve diğer ürünleri cemaate satarak elde ettikleri tüm geliri kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladılar. Samsun Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi’ne kayıtlı ve yıllardır Almanya’da yaşayan aynı zamanda Almanya Hildesheim Selimiye Merkez Camisi dernek başkanlığı görevini yürüten Süleyman Sönmez toplanan paraları kendi elleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırdı.

Ülkenin güvenliğini sağlamak için emek harcayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve askerlerin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Hildesheim Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Süleyman Sönmez, “Gurbette yaşamamıza rağmen kalbimiz, gözümüz kulağımız her daim memleketimizde. Dernek olarak bizlerde kahraman askerlerimize destek olmak istedik. Derneğimiz kadın kollarının camiimizin altında yaptıkları ürünleri cemaate satarak kazandıkları parayı Mehmetçiğe destek olmak için bağışlama kararı aldı. Memlekete döner dönmez Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığımıza müracaat ederek topladığımız yaklaşık 18 bin lirayı bağışlamak istediğimizi ilettik. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanımızda bizlere parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yapabileceğimizi söyledi. Bizlerde derneğimiz adına askerlerimize, Mehmetçiğimize destek olmak onların her daim yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla parayı bağışladık. Bu para tamamen kadın kollarımızın kendi el emeği göz nuru çalışmaları sonucu toplanmış gönülden gelen bir destektir. Vatanımız için, bayrağımız için, TSK için elimizden gelen her türlü çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.