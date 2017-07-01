Alpay Özalan’dan eski yabancı futbolculara eleştiri

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samsun’da son kez çalıştı. Teknik Direktör Alpay Özalan önderliğinde Nuri Asan Spor Tesisleri’nde yapılan sabah antrenmanı düz koşu ile ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon ve teknik çalışmayla devam eden antrenman, tek pas alıştırmasının ardından yenileme antrenmanıyla sonlandı.

“Önceki senelerde gelen yabancıların takıma fayda sağlamadığını gördük”

Geçmişte transfer edilen yabancılardan fayda sağlanılmadığının altını çizen Alpay Özalan, “Takım olarak ilk çalışmamıza 28 Haziran’da başladık. Samsun’da yaptığımız bu hazırlık, Erzurum’da yapacağımız yüklemeye hazırlık şeklinde oldu. Bu kamp tanışma havasında geçti. Transferlerimiz devam ediyor. Çok ince eleyip sık dokuyoruz. Samsunspor’un geçmişine baktığımda önceki senelerde gelen yabancıların takıma çok fazla fayda sağlamadığını gördük. Hem sahada göze hoş gelen futbol oynamak hem takımı için mücadele eden hem de savaşan, karakterini sahaya iyi yansıtan yabancılar üzerinde çok çalışıyoruz. Bildiğimiz oyuncuları zaten kadromuza kattık, katmaya da devam edeceğiz. Gelen oyuncular belli olduktan sonra taraftarların ve camianın çok sevineceğini düşünüyorum” dedi.

“Biz bu takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz”

Takımdan beklenen başarıları bilerek çalıştıklarını ifade eden Özalan, “Biz Samsunspor taraftarının ve camiasının bu sene takımdan neler beklediğini çok iyi bilen insanlarız. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İlk etapta çok zor ve ağır bir kamp dönemine gireceğiz. Daha çok yükleme yapacağız. İlk etabın ardından 2 günlük izin sonra 10 günlük de maç kampına gireceğiz. Lig başladığında tam hazır bir Samsunspor’u seyircilerimize sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kampta çok maç düşünmüyorum. 1-2 maç yapabiliriz. Bunları da gençleri görmek için yapacağız. 2. etapta daha çok maç oynayıp, sistemimizi, taktiğimizi oturtmaya çalışacağız. 2. etapta transferi de tamamladığımızda yeni transferlerle beraber çalışıp sezona hazır gireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Profesyonellikte duygusallığa yer yok”

Kadrodan ayrılacak oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Özalan, şunları söyledi:

“Biz de zamanında futbolcu olduğumuz için takımdan birkaç kişinin ayrılmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ayırmamaya çalışıyorum ama 30 kişi kampa gidip o kampın verimsiz olmasındansa 3-4 genci burada bırakıp, orada daha verimli antrenman yapacağımızı düşünüyorum. Bıraktığımız oyuncular, kesinlikle bizden ayrılacak diye bir şey yok. Kimleri burada bırakacaksak, onlarla teke tek bir görüşme yapıp, helallik isteyeceğiz. Çünkü biz bu yapıda insanlarız. Kimsenin üzülmesini istemeyiz ama profesyonellikte bazen duygulara yer yok. Bunu da aşmamız lazım.”

Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanın ardından içi buz dolu şok havuzuna girdiler.