Alt çene kemiği kırıkları

Dr. Fatih Söylemez, alt çene kırıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Alt çenenin, yüz ve kafa bölgesinin hareket özelliği olan tek kemiği olduğunu ifade eden FBM Estetik Tıp Merkezi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Opr. Dr. Fatih Söylemez, alt çene kemiğinin, yüz kemiklerinin en dayanıklısı, en büyüğü olduğunu söyledi. Alt çenenin yemek yemeyi sağlayan ağzın oluşumunda yer aldığını belirten Opr. Dr. Fatih Söylemez, "Konuşmamızı sağlayan hareketli özelliği sayesinde konuşabilmemizde çok etkilidir. Ayrıca burun ile birlikte nefes yolumuzun açık kalmasında çok önemli. Bu kemikte sorun olduğu zaman konuşamadığımızı, yemek yiyemediğimizi ve hatta ağır yaralanmalarda ağızdan nefes alamadığımızı düşürsek bu kemiğin değeri daha iyi anlaşılır. Geçmişte çene kırıklı hastalarda, beslenme bozulduğu için önemli bir ölüm sebebi olduğunu da söylemek gerekir" dedi.

Alt çene kemiği kırıklarının sıklığı ve sebepleri nelerdir?

Alt çene kırıklarının sebeplerinden bahseden Söylemez, "Alt çenenin hareketli olması, diğer yüz kemiklerine nispeten travmaya açık pozisyonu, korunaklılığının zayıf olması nedeniyle sık yaralanan yüz kemiklerindendir. Türkiye’deki istatistiklerinde burun ve elmacık kemik kırıklarından sonra en sık rastlanan yüz kemiği kırıklarından birisi alt çene kırıklarıdır. Alt çene kırığı erkeklerde yüzde 80’i, 30 yaşlarında görülüyor. Alt çene kırıklarının sebepleri arasında; trafik kazaları, düşme, darp en sık görülen sebeplerdendir. Alt çene kemiğinin şekli dolayısıyla kırık hattı hangi bölgede görülüyorsa ona göre isimlendirilir. Kırık, en sık; gövde, köşe, eklem bölgesi ve orta hat bölgelerinde görülür" diye konuştu.

Alt çene kemiği kırıklarını kimler tedavi etmelidir?

Kırığın bölgesine göre iyileşme ve tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirten Söylemez, "Çene kırıklarının önemi ve özelliği nedeniyle bu konuda tecrübe sahibi olan plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarınca tedavi edilmelidir. Böylece çene kemiği kırığı ile birlikte olabilen cilt yaralanmaları, yüz sinir hasarları, diğer yüz yaralanmalarının hep birlikte tedavisi mümkün olmaktadır. Alt çene kırıklarında tedavinin amaçları; hava yolunun güvenliğini sağlamak, dişlerin eskisi gibi oturmasını sağlayarak yemek yemeyi eskisi gibi sürdürebilmek, kemik bütünlüğünü sağlayarak konuşmanın etkilenmeden eski devamını sağlamak, dıştan estetik görünümün devamını sağlamak gibi amaçları vardır" şeklinde konuştu.

Alt çene kemiği kırıkları nasıl tedavi edilir?

Tedavisi hakkında bilgi veren Söylemez, "Alt çene kırığının, kemiğin hangi bölgesinde olduğuna, kırığın tek veya çok parçalı olup olmadığına, hastanın yaşına göre ve eşlik eden ilave sorunlara göre kırığın nasıl tedavi edileceğine cerrahi hasta ile birlikte karar verir. Çoğu zaman günümüz teknolojisi sayesinde üç boyutlu tomografiler üzerinden kırığın özelliği daha iyi gözlenmektedir. Biz de bu yöntemle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Böylece tedavi sonrasında hastanın daha uyumlu olduğunu gözlemliyoruz. Alt çene kemikleri güçlü kemikler olduğu için kırıklarında plak-vida sistemleriyle kırıkları birbirine sabitlemek en sık uyguladığımız yöntemlerden biridir. Hatta birçok hastada ilave olarak veya tek başına kırık hatları hareket etmesin diye, birkaç hafta alt ve üst çeneyi birbirine bağlama işlemi de uygulanmaktadır" dedi.

Dişleri bağlandığında hasta nasıl beslenir?

Beslenme konusunun hastaların ve yakınlarının endişe duyduğu konulardan olduğunu belirten Söylemez, "Bu hastalarda dişlerin bağlandığı 1-3 hafta içinde bir pipet yardımıyla ağız boşluğunun yan tarafından sıvı gıdalar ile beslenmesi sağlanır. Bu süreçte yüksek enerjili sıvı gıdalar sayesinde hastanın açlık çekmemesi sağlanır. Bir miktar kilo kaybı olmakla birlikte bu kilo kaybı yakından takip edilir risk oluşturmaz. Ameliyat sonrasında ilk haftalarda yumuşak gıdalar ile başlanır, 4-6 hafta sonra yavaş yavaş sert olmayan normal gıdaya geçilir" diye konuştu.

Alt çene kemiği kırığı tedavisinde iz kalır mı?

Alt çene kırığı ameliyatlarında kırık hatlarına daha çok ağız içinden kesiler açılarak ulaşıldığını belirten Söylemez, "Nadiren kırığın yerine ve parçalı olmasına göre kırığa ulaşmak için çene altı, kulak önü ve boyun yan kısmından küçük kesiler açılabilir. Bu kesiler estetik dikişlerle kapatılacağı için izlerin fark edilmesi son derece zordur. Alt çene kırıklarının genellikle 4-6 hafta içerisinde kaynaması beklenir. Alt çene kırıklarının cerrahi tedavisinde plak vida kullanılmış ise hastaya bir sorun oluşturmuyorsa alınmasına gerek yoktur. Ancak yaklaşık bir yıldan sonra soğuk havalarda ağrı, nadiren plakların elle hissedilmesi gibi nedenlerle plaklar aynı ameliyat izlerinden girilerek tekrar çıkartılabilir. Düşük oranlarda olmakla birlikte yaşlı, yara iyileşmesi bozuk, önerilere uymayan ve takip sırasında sigara içen, parçalı ve çoklu kırıkları olan hastalarda enfeksiyon, kaynaşmada gecikme, kötü kaynaşma, diş sorunları görülebilir. Bunları düzeltmek için ilave ameliyatlar uygulanması gerekebilir" açıklamasında bulundu.