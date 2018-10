Altın eksperi ve arkadaşına adli kontrol

İstanbul'da bir altın firmasının altın eksperi ve kuryesi olarak çalışan bir kişi, Samsun'da bayılma numarası yapıp ambulans çağırıp kendisini hastaneye sevk ettirdikten sonra bayılınca yanındaki içinde piyasa değeri 50 bin dolar olan 1 kilo 200 gram altın bulunan çantanın çalındığını iddia etti ancak polisin inandıramayınca altınları kendisinin çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs ile arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir altın firmasında altın eksperi ve kurye olarak çalışan A.T., Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gidip buradaki bankalardan aldığı 1 kilo 200 gram altını çalıştığı firmaya götürmek için aldı. A.T., arkadaşı T.B.'ye altınları vererek, "Sen bunları İstanbul'a götür. İçinde 30 çeyrek altın da var. Çeyrek altınlar senin olsun" dedi.

T.B., altınlarla İstanbul'a giderken A.T. de yine İstanbul'a uçakla gitmek için Amasya'dan Samsun'a geldi ve burada 112 acil servise telefon açıp bayılan bir kişi olduğunu söyleyip kendisini yere atıp bayılma numarası yaptı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.T., hastanede polise şikayette bulunup bayılınca içinde piyasa değeri 50 bin dolar olan 1 kilo 200 gram altın bulunan çantanın çalındığını söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu A.T.'nin yalan konuştuğunu belirledi. Gözaltına alınan A.T., suçunu itiraf etti. Polis olayla ilgili İstanbul'da bulunan T.B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 1 kilo 104 gram altın ele geçilirken, Amasya'da bir eve yapılan baskında da 30 adet çeyrek altın bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan A.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. İstanbul'da gözaltına alınan T.B. da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. ve arkadaşı T.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.