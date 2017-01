Altın ve dövizde Cumhuriyet tarihi rekoru

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın ve döviz fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.

Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, sürekli artan altın ve döviz fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. 2016 yılının en çok rekor kırılan yıl olduğunun altını çizen Başkan Salih Özman, “2016 yılının ilk gününde dolat 2 lira 90 kuruştan giriş yaptı. Dolar, TL kurunda yılı 3 lira 52 kuruştan kapattı. 24 ayar gram altın 99 lira 60 kuruştan 2016 yılına giriş yaptı. Altın yılı 130 lira 76 kuruştan tamamladı. Euro kuru da 2016 yılına 3 lira 16 kuruştan giriş yapıp, 3 lira 70 kuruştan kapanış yaptı. Dolar, 2016 yılında sadece TL karşısında değil dünyadaki bütün para bilimlerine karşı değer kazandı. 2016 yılında dolar, TL karşısında yüzde 20 değer kazandı. Euro, TL karşısında yüzde 16 değer kazandı. Altın ise TL karşında yüzde 34 daha fazla değerlendi. Altın sadece TL karşılığında değil, bütün dünyada değer kazandı. 2016 yılı cumhuriyet tarihinin en çok rekor kırıldığı yıl oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları TL bazında en çok rekorun kırıldığı yıl oldu” dedi.



“Altın her gün birkaç kez rekor kırıyor”

Altının günden birden fazla rekor kırdığını vurgulayan Salih Özman, “2017 yılında yaşanan gelişmelerin ardından 2016 yılında kırılan rekorlara rekor demek doğru olmaz. Çünkü onlar artık rekor olmaktan çıktı. 2017’de artık her gün yeni bir rekor kırılıyor. Akşamdan sabaha hem altın hem de döviz kurları gün içinde birkaç kez rekor kırıyor. Bugün altının gramı 144 liraya kadar çıktı. Bu yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru oldu. Dolar kuru 3 lira 80 kuruşa geldi. Bu da yeni bir rekor oldu. Euro kuru 4 liranın üstüne çıktı bu da rekor oldu. Euro daha önce hiç 4 lira olmamıştı. 2017 yılında bu rekorları her gün görmeye başladık. Bunun en önemli sebebi de Türkiye’de güvenlik ortamın bir türlü sağlanamamış olmasıdır. Türkiye şu anda bir güven problemi içerisinde. Bu da altın ve döviz fiyatlarının artmasına neden oluyor” diye konuştu.



“Gram altın 144, çeyrek altın 240 lira”

Altın fiyatları hakkında bilgiler veren Özman, “Bu rekorlar her gün kırılabilir. Şu anda 22 ayar bileziğin gramı 141 lira. Çeyrek altın 240 lira, yarım altın 480 lira, tam altın 988 lira seviyesinde seyrediyor. Paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için altın bozdurmak doğru zaman olabilir. Bu fiyatlar rekor olduğu için şimdi altın bozduranlar kar yapabilir. Ancak geçen sene de rekor fiyatlarda altın bozduranlar kar yaptı, altın daha sonrasında o rekorları da kırdı. İhtiyacı olanlar bozdurabilir. Bozdurmayanlar da altının daha da artmasını bekleyebilir” şeklinde konuştu.