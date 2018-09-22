Alzaymır Yaşam Toplantısı

‘Still Alice' filminin konferans sahnesindeki duygu yüklü konuşmasıyla başlayan toplantı, Nöroloji Kliniğinden Ömer Faruk Akkaya, Psikoloji Kliniğinden Feyza Kayaoğlu ve Sağlıklı Yaşam Kliniğinden Kübranur Ak'ın sunumlarıyla devam etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda alzaymırın belirtileri ve erken teşhisin önemi paylaşılırken, katılımcıların sorularıyla interaktif şekilde devam etti.