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20 Eylül 2017 09:52

Amasya Tıp Fakültesi öğrencileri OMÜ’de eğitime başladı

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan 31 öğrenci yapılan törenle önlüklerini giydi.

Amasya Tıp Fakültesi öğrencileri OMÜ’de eğitime başladı

20 Eylül 2017 09:52


Eğitimlerinin ilk 3 yılını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde tamamlayacak olan öğrenciler için tören, OMÜ Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerin de katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.


Açılış programına Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir kendilerine düşen görevin yeni öğrencilerini 6 yıllık bir eğitim sonunda iyi birer hekim olarak yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.


Öğrencilere seslenen Dağdemir, “Sizlere düşen görev ise fakülteyi kazanmanın rehavetine kapılmadan burayı kazandığınız tempoda çalışmalarınıza devam etmek ve bundan sonraki meslek hayatınızın temelini oluşturacak eğitimi en iyi şekilde almaktır. Meslek hayatınızın temelleri ne kadar güçlü ve sağlam atılırsa üzerine inşa edilecek ve yaşam boyu devam edecek olan meslek eğitimi de o denli güçlü olacaktır” dedi.


Prof. Dr. Orbay da fiziksel alt yapısı tamamlanıncaya kadar öğrencilerin temel tıp eğitimlerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4. sınıf itibariyle de eğitimlerine Amasya da devam edeceklerini belirtti.


Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası inşaatının tüm hızıyla sürdüğüne değinen Orbay, “Fakültemizin dahili ve cerrahi branşlardaki öğretim üyesi sayısı her geçen gün artarken, pek çok branşta da asistan eğitimine başlamış bulunmaktayız. Asistan eğitimlerindeki misyonumuz ülkemizin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki bilgi yanı sıra sosyal yönü de gelişmiş, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslararası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirmektir” diye konuştu.


Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek yüzdelik dilimlerde üst sıralarda olan tıp fakültelerini kazanmanın büyük bir başarı olduğunu ve bu başarının arkasında ailelerin büyük fedakarlıklarının da olduğunu vurgulayan Orbay, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarının dolu dolu geçmesi için üniversite yönetimi olarak gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.




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