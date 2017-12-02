Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 14:50

Amatör maçta “kırmızı kart” kavgası: 1 yaralı

Samsun’da amatör maçta çıkan “kırmızı kart” kavgasında bir futbolcu darp sonucu yaralandı.

Amatör maçta “kırmızı kart” kavgası: 1 yaralı

02 Aralık 2017 14:50


Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Baruthane Çim Sahası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Amatör Lig’de Yenidoğanspor ile Atakentspor arasındaki karşılaşmada, hakem ile sporcular arasında kırmızı kart yüzünden kavga çıktı. Maçta, Yenidoğanspor’dan bir futbolcu maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ayrıldı. Maç bitiminde kart yüzünden yaşanan gerginlikte hakem ile oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iddiaya göre maçın hakemi, Çetin Eren G. isimli futbolcuyu darp ederek başından yaraladı. Yaralanan oyuncu sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, polis ise futbolcuyu darp ettiği iddia edilen hakemin ifadesine başvurdu.


Polise olayı anlatan Çetin Eren G., kendisini hakemin darp ettiğini ileri sürdü.


Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç