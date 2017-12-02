Amatör maçta “kırmızı kart” kavgası: 1 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Baruthane Çim Sahası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Amatör Lig’de Yenidoğanspor ile Atakentspor arasındaki karşılaşmada, hakem ile sporcular arasında kırmızı kart yüzünden kavga çıktı. Maçta, Yenidoğanspor’dan bir futbolcu maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ayrıldı. Maç bitiminde kart yüzünden yaşanan gerginlikte hakem ile oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iddiaya göre maçın hakemi, Çetin Eren G. isimli futbolcuyu darp ederek başından yaraladı. Yaralanan oyuncu sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, polis ise futbolcuyu darp ettiği iddia edilen hakemin ifadesine başvurdu.

Polise olayı anlatan Çetin Eren G., kendisini hakemin darp ettiğini ileri sürdü.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.