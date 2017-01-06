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06 Ocak 2017 14:26

Amazon Tabiat Parkı dünyaya açılacak

Amazon Tabiat Parkı dünyaya açılacak

06 Ocak 2017 14:26

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Terme Amazon Tabiat Parkı’ndaki eşsiz güzellik Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.
243 kuş türü, endemik bitkileri, su basar ormanları ve eşsiz güzellikteki kumsalları Terme’yi bir dünya markası haline getirecek Gölyazı mevkisindeki Amazon Tabiat Parkı’nı gezen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, alana yapılan Kuş Gözlem Evi’nin artık bitim aşamasına geldiğini söyledi.

“Bakir kalmış güzellik gün yüzüne çıkarılacak”
Amazon Tabiat Parkı’nın Terme ilçesinin ekonomi ve turizmine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Bu güzelliklerin insan eliyle yapılması mümkün değil. Allah’ın Terme’ye bir hediyesi. 9 kanal, 2 göl ve el değmemiş subasar ormanları, 40 kilometreyi bulan Karadeniz’in en uzun kumsalıyla bu alanı dünyaya tanıtarak turizmin parlayan bir yıldızı haline getireceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken en önemli önceliğimiz ise bakir kalmış, halen zarar görmemiş doğamızı korurken, eko-turizm faaliyetleri ile ilçemizin refah, turizm ve istihdam olanaklarını arttırabilmek olacak" dedi.
Amazon Tabiat Parkı’ndaki incelemeleri sırasında Başkan Yılmaz’a Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve ilçe müdürleri de eşlik etti.



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