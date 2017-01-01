Ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı

Rize’de hasta olan 2 günlük bebek, ambulans helikopterle Samsun’daki hastaneye sevk edildi.

Rize’de metabolik hastalığı olan ve solunum cihazına bağlı bulunan 2 günlük kız bebek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı Trabzon 112 Acil Servis’te hizmet veren ambulans helikopter, Trabzon’dan Rize’ye giderek kuvöz içinde bulunan bebeği alıp Samsun 112 Acil Servisi’ne ait hava ambulansı pistine getirdi. Bebek, buradan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.