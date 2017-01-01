Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 15:48

Ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı

Ambulans helikopter 2 günlük bebek için havalandı

01 Ocak 2017 15:48

Rize’de hasta olan 2 günlük bebek, ambulans helikopterle Samsun’daki hastaneye sevk edildi.
Rize’de metabolik hastalığı olan ve solunum cihazına bağlı bulunan 2 günlük kız bebek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı Trabzon 112 Acil Servis’te hizmet veren ambulans helikopter, Trabzon’dan Rize’ye giderek kuvöz içinde bulunan bebeği alıp Samsun 112 Acil Servisi’ne ait hava ambulansı pistine getirdi. Bebek, buradan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç