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07 Ocak 2017 14:45

Ambulans helikopter 3 aylık Sinem için havalandı

Ambulans helikopter 3 aylık Sinem için havalandı

07 Ocak 2017 14:45

Kalp ameliyatı olan 3 aylık kız bebek, Giresun’da tedavi altına alındığı hastanede ateşi çıkınca ambulans helikopter ile Samsun’daki hastaneye sevk edildi.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen 3 aylık Sinem H. adlı bebek, Giresun’daki hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ateşi yükselen bebeğin Samsun’da bulunan özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Bugün Sağlık Bakanlığına bağlı Trabzon 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Trabzon’dan havalanarak Giresun’a gidip buradan Sinem H.’yi alıp Samsun 112 Acil Servis Hava Ambulansı pistine getirdi. Bebek buradan kuvöz içinde kara ambulansına nakledilip Samsun’daki özel hastaneye götürüldü.



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