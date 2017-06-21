Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Samsun’un Havza ilçesindeki Havza Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ve daha adı bile konmamış olan kız bebeğin solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Bebeğin Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun’dan kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter kısa sürüde Havza ilçesine gidip yeni doğmuş bebeği alarak Samsun’a getirdi. 112 Hava Ambulansı Pistine getirilen ve ambulans içinde kuvözden alınan bebek kara ambulansının kuvözüne konularak buradan da ambulansla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Kız bebek sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.