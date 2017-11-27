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27 Kasım 2017 14:20

Amca oğlunu silahla ağır yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da amcasının oğlunu arazi anlaşmazlığı yüzünden tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Amca oğlunu silahla ağır yaralayan şahıs yakalandı

27 Kasım 2017 14:20


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi’nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz A. (36) boynundan yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Yılmaz A., durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Yalmaz A.’nın amcasının oğlu 46 yaşındaki Adem A., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan ve amcasının oğlunu arazi anlaşmazlığı yüzünden vurduğu ileri sürülen Adem A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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