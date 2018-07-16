Amcasını tabancayla vurarak öldürdü

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhulas Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bircan amcasının evinin yakına koyunlar için ahır yapmak istedi. Amca Mustafa Bircan (69) koyun ahırlarının koku yapacağından ahırı buraya yaptırmak istemedi. Amca yeğen arasında çıkan tartışmada Hasan Bircan tabancayla ateş açarak amcası Mustafa Bircan’ı kafasından vurdu. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Mustafa Bircan olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Bircan ise olaydan sonra kaçtı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.