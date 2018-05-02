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02 Mayıs 2018 12:56

Amcasını tabancayla yaraladı

Samsun’da bir kişi amcasını tabancayla karnından vurarak ağır yaraladı.

Amcasını tabancayla yaraladı

02 Mayıs 2018 12:56


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ferhat A., amcası 62 yaşındaki Sezai A.’ya evinin önünde tabancayla ateş açarak yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Sezai A. ameliyata alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Ferhat A. ise olay yerinden kaçarak 155 Polis İmdat telefonunu arayıp olay yerine yakın saklandığı yerde suçta kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ferhat A., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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