Ameliyat olan cinayet zanlısı tutuklandı

Samsun’da akşam tüfekle ateş açarak bir kişiyi kafasından vurarak öldürdüğü ileri sürülen ve ardından da sabah hastaneye yatış yapıp ameliyat olup gözden uzak kalmayı tercih eden katil zanlısı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak’ta 02 Ocak akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olaya karışan motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Motosiklette bulunan şahısların kafalarında kask, üzerilerinde de yağmurluk olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 87 MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin geliş ve gidiş yollarının krokileri çizildi. Çalışmalar devam ederken jandarma bölgesi olan Kadamut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yakılmış bir motosiklet bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri yakılan motosikletin yanında bir de yanmış av tüfeği buldu. Motosiklet motor ve şasi numarasında yapılan incelemede 32 yaşındaki E.B.’ye ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada olay günü motosikleti E.B.’nin kullandığı, tüfekle ateş eden kişinin de E.T.(32) olduğu ve olayı S.A.’nın (28) azmettirdiği, Ç.K.’nin (25) de olay sonrası suç delillerini yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.B., S.A. ve Ç.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 06 Ocak’ta Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.K. ve E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, olayı azmettirdiği iddia edilen S.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen E.T.’nin (31) olay akşamı cinayeti işleyip sabah da ciğerlerinde köpek tüyünden kist oluşması nedeniyle, vurduğu kişinin tedavi altına alınarak öldüğü aynı hastane olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatış yaptığı ve ameliyatla kisti aldırdığı ortaya çıkardı. Katil zanlısının şüphe uyandırmamak için olayın hemen ardından ameliyat olduğu iddia edildi.

Hastanede bir haftadır tedavi altında bulunan ve başında polis bekleyen E.T. bugün taburcu oldu. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından ifadesi alınan E.T., kendisini öldürme olayına S.A.’nın azmettirdiğini iddia etti.

S.A.’nın daha önce cezaevinde bulunduğu sırada evinin ölen kişi tarafından silahla kurşunlandığı ve intikam için cinayetin işlendiği ileri sürüldü. Hastanede alınan E.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.