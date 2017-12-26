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26 Aralık 2017 11:09

Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatsız kalp kapağı değiştirme "transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI)" yöntemi iki hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi

26 Aralık 2017 11:09


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, günümüzde aort kapak darlığının tedavisinde öncelikli olarak cerrahi tedavi uygulanıyor ancak ameliyat riski yüksek olan hastalarda ve hatta son çalışmalar ışığında orta riskli hastalarda açık kalp cerrahisi yapılmadan kasık bölgesinden koroner anjiyografi işlemi yapar gibi aort kapağı değişimi “TAVI” yöntemi başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandı.


Uygulamayı gerçekleştiren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Uğur Arslan, "TAVI işlemini iki hastamıza başarılı bir şekilde uyguladık. Hastalarımızın aort kapak cerrahisi ameliyatı yüksek riskliydi ancak aort kapaklarında ciddi daralma olması nedeniyle bu kapakların değişmesi gerekiyordu. Biz aort kapak değiştirme işlemini hastalarımıza herhangi bir cerrahi işlem ve genel anestezi uygulamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın yaşı ileriyse, akciğer, kalp ve böbreklerinde ek hastalıkları varsa yani cerrahi işlem riski yüksek ise bu hastalara ameliyatsız bir şekilde koroner anjiyografi işlemine çok benzer bir yöntem olan TAVİ işlemi uygulanarak kapak yerleştirmesini yapıyoruz. Ciddi olarak daralmış olan kapağın yerine dışarıda üretilen biyolojik bir kalp kapağını yerleştiriyoruz. Hastamızın genel durumları iyi, şikayetleri belirgin olarak azaldı” dedi.




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